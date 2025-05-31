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غزة حاضرة في نهائي أبطال أوروبا.. جماهير باريس سان جيرمان تدعم فلسطين خلال مباراة إنتر

11:53 م السبت 31 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

واصلت جماهير باريس سان جيرمان دعمها للقضية الفلسطينية، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات إبادة جماعية وهجوم عدواني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحرصت جماهير الفريق الباريسي المتواجدة في مدرجات ملعب "أليانز أرينا" بألمانيا، لدعم فريقها في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، على توجيه رسالة إلى كل دول العالم بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

ورفعت جماهير باريس سان جيرمان المتواجدة في المدرجات، لافتة كتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها جماهير الفريق الفرنسي، دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، فيما يتعرض له من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي نوفمبر من العام الماضي قامت جماهير باريس سان جيرمان، برفع لافتة كتب عليها "الحرية لفلسطين"، خلال مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "حديقة الأمراء".

ويذكر أن فريق باريس سان جيرمان يلاقي حاليا نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

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باريس سان جيرمان القضية الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني ألمانيا نهائي دوري أبطال أوروبا
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