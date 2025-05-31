كتب - يوسف محمد:

افتتح النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أهداف فريقه في مرمى إنتر ميلان الإيطالي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز حكيمي الهدف الأول لباريس في شباك إنتر ميلان الإيطالي، في الدقيقة 12 من بداية الشوط الأول من المباراة، ليصبح ثالث لاعب عربي يسجل في نهائي البطولة.

وبهذا الهدف بات حكيمي ثالث لاعب عربي، يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب كلا من النجم الجزائري رابح ماجر، نجم منتخب مصر وليفربول الحالي محمد صلاح.

وكان ماجر سجل هدف بقميص فريق بورتو في نهائي دوري الأبطال عام 1987 في مرمى بايرن ميونخ، فيما أحرز صلاح هدفه في نهائي البطولة عام 2019 في مرمى توتنهام الإنجليزي.

وفي حال تمكن حكيمي من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا اليوم، رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي، سيصبح اللقب ثاني ألقابه في بطولة دوري الأبطال، بعدما توج بلقب البطولة في عام 2018 خلال تواجده في صفوف ريال مدريد الإسباني.

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