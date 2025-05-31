يلاقي فريق باريس سان جيرمان اليوم نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ويستضيف ملعب "أليانز أرينا" بألمانيا المباراة، المقرر بدايتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، التي سيحدد من خلالها بطل النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة، بطموح كبير لحصد اللقب الأول له في البطولة، فيما يسعى فريق إنتر ميلان لرفع عدد ألقابه في البطولة إلى 4 ألقاب.

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