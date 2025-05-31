لحظة بلحظة.. باريس وإنتر ميلان.. نهائي دوري أبطال أوروبا
متابعة - محمد القرش:
يلاقي باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميلان اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/25.
تشكيل باريس لمواجهة إنتر ميلان
حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باكو ومينديز.
خط الوسط: فيتينا - جواو نيفيز - فابيان رويز.
خط الهجوم: كفاراتسخيليا - باركولا - عثمان ديمبلي.
تشكيل إنتر ميلان لمواجهة باريس
حراسة المرمى: يان سومر.
خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني - بنيامين بافارد.
خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - فيدريكو ديماركو.
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.
وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، على ملعب أليانز أرينا الواقع في ميونخ بألمانيا.
ملخص مباراة باريس وإنتر ميلان
فيديو قد يعجبك: