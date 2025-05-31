متابعة - محمد القرش:

يلاقي باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميلان اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/25.

تشكيل باريس لمواجهة إنتر ميلان

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باكو ومينديز.

خط الوسط: فيتينا - جواو نيفيز - فابيان رويز.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا - باركولا - عثمان ديمبلي.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة باريس

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني - بنيامين بافارد.

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - فيدريكو ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، على ملعب أليانز أرينا الواقع في ميونخ بألمانيا.

ملخص مباراة باريس وإنتر ميلان