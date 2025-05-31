باريس سان جيرمان يفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في التاريخ

متابعة - محمد القرش:

فاز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في التاريخ، بعد الفوز على إنتر ميلان بخماسية دون رد في المباراة النهائية.

سجل الأهداف: أشرف حكيمي، ديزيربي دوي "2"، كفاراتسخيليا، سيني مايولو.

تشكيل باريس لمواجهة إنتر ميلان

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باكو ومينديز.

خط الوسط: فيتينا - جواو نيفيز - فابيان رويز.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا - باركولا - عثمان ديمبلي.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة باريس

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني - بنيامين بافارد.

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - فيدريكو ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.

ملخص مباراة باريس وإنتر ميلان

بداية المباراة

عرضية من باريس سان جيرمان لكن غير متقنة خارج الملعب في الدقيقة 7

أشرف حكيمي يسجل هدف باريس سان جيرمان الأول في الدقيقة 12

مرور ربع ساعة ومازال تقدم باريس قائم

ديزيربي دوي يسجل الهدف الثاني لباريس في الدقيقة 20

عرضية لإنتر ميلان يقابلها أتشيربي برأسية خارج الملعب في الدقيقة 23

ركنية لباريس سان جيرمان تقابلها رأسية بجوار مرمى إنتر ميلان في الدقيقة 35

انتهاء الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

دخول نيكولا وأوريل بدلا من بافارد وديماركو في الدقيقة 54

ديزيربي دوي يسجل الهدف الثالث لباريس في الدقيقة 63

دخول برادلي باركولا بدلا من دوي في الدقيقة 67

كفاراتسخيليا يسجل هدف باريس الرابع في الدقيقة 73

مشاركة راموس وزائير إيمري ومايولو بدلا من كفاراتسخيليا ونيفيز ورويز في الدقيقة 84

مايولو يسجل هدف باريس الخامس في الدقيقة 86

انتهاء المباراة بفوز باريس سان جيرمان على إنتر ميلان 5-0