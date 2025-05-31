كتب - يوسف محمد:

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باكو ومينديز.

خط الوسط: فيتينا، جواو نيفيز وفابيان رويز.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، باركولا وعثمان ديمبلي.

وكان فريق باريس سان جيرمان، تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة بعد الفوز على حساب فريق أرسنال في نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويطمح الفريق الفرنسي، في الفوز اليوم على حساب إنتر ميلان، ليتمكن من حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخيه.

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