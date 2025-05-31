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اتحاد الكرة يعلن مدرب منتخب مصر في بطولة كأس العرب

08:28 م السبت 31 مايو 2025

اتحاد الكرة

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كتب - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعه اليوم برئاسة هاني أبو ريدة، تعيين حلمي طولان مديراً فنياً للمنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وشهدت التشكيلة الفنية للمنتخب تغييرات لافتة، إذ تم تعيين الكابتن أحمد حسن مديراً للمنتخب، إلى جانب الثنائي ممدوح محمدي ومحمد نور كمدربين عامين، فيما تولى الكابتن عصام الحضري مهمة تدريب حراس المرمى.

ويُعد هذا التشكيل بمثابة مزيج من الخبرات الفنية والنجومية السابقة في الكرة المصرية، استعدادًا لتقديم مشاركة قوية في البطولة الإقليمية المنتظرة.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد تعيين الكابتن محمود فايز مشرفاً على محللي الأداء في الاتحاد، في حين كُلّف عصام الحضري أيضًا بمهمة الإشراف على مدربي حراس المرمى في المنتخبات الوطنية كافة، باستثناء المنتخب الأول.

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