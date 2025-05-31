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باريس يسعى لتحطيم رقم سلبي في دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان

06:44 م السبت 31 مايو 2025

دوري أبطال أوروبا

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كتب - محمد القرش:

يسعى نادي باريس سان جيرمان لتحطيم رقم سلبي تاريخي في دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه إنتر ميلان في المباراة النهائية اليوم السبت.

ويعد باريس سان جيرمان هو رابع أكثر الفرق خوضًا للمباريات (١٦٧) دون أن يفوز بدوري أبطال أوروبا، خلف أرسنال (٢١١)، ودينامو كييف (١٨٥)، وأتلتيكو مدريد (١٧٦). (وفقا لموقع الإحصائيات الرياضية "أوبتا")

والفوز على إنتر سيُمكّن الفريق الفرنسي أن يصبح أكثر نادي خوضا للمباريات قبل الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا.

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