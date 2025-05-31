كتب - يوسف محمد:

هنأ الحاسب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، نجم المنتخب الوطني عمر مرموش لحصوله على جائزة أفضل هدف في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي 2024-2025.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نهنئ نجم منتخبنا الوطني عمر مرموش، لفوزه بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وحصل مرموش على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي 2024-2025 بعد الهدف الذي سجله في مرمى بورنموث، في الجولة الـ 37 بالبريميرليج.

وكان عمر مرموش انضم إلى مان سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ 25 عاما مع مان سيتي منذ الانضمام إلى الفريق، في 22 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من المساهمة ب 10 أهداف، بواقع تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

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