التاريخ يرجح باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا 2025

كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/25 بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

ويعد هذا هو الموسم السبعون من مسابقة أوروبا الممتازة ل‍كرة القدم للأندية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والموسم الثالث والثلاثين منذ أن أُعيد تسميتها من كأس الأندية الأوروبية البطلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال 2024/25 في ملعب أليانز أرينا الواقع في ميونخ بألمانيا.

ووفقا لتاريخ دوري الأبطال، فإن باريس سان جيرمان هو الأقرب للفوز باللقب الذي سيكون الأول تاريخيا للعملاق الباريسي.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يقام لقاء النهائي في مدينة ميونخ الألمانية، حيث فازت أندية باللقب لأول مرة خلال الـ4 نسخ الماضية.

وسبق لإنتر ميلان أن فاز بدوري الأبطال في 3 نسخ (1963/64، 1964/65، 2009/10)

الأندية الفائزة بنهائيات دوري الأبطال في ميونخ

- نوتنجهام فورست - 1978/79

- مارسيليا - 1992/93

- بوروسيا دورتموند - 1996/97

- تشيلسي - 2011/12

اقرأ أيضًا:

مهندس كرة القدم ووفاة ابنته.. رحلة لويس إنريكي إلى حافة المجد

تشكيل إنتر المتوقع أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا