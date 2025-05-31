كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لملاقاة نظيره إنتر ميلان الإيطالي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب أليانز أرينا بألمانيا اليوم، مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويطمح الفريق الباريس في حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخة اليوم، فيما يسعى إنتر ميلان إلى زيادة عدد ألقابه في البطولة إلى اللقب الرابع.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

وتعد هذه هى المواجهة رقم 26 في تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان أمام الفرق الإيطالية، حيث سبق وتواجها الفريق الباريسي مع فرق إيطاليا في 25 مباراة من قبل.

وتحمل مواجهات باريس سان جيرمان أمام الفرق الإيطالية، تفوقا لصالح فرق إيطاليا، حيث خلال 25 مباراة سابقة، تمكنت الفرق الإيطالية من تحقيق الفوز في 10 مباريات، فيما حقق باريس الفوز في 6 مباريات وحضر التعادل في 9 لقاءات.

ويذكر أن هذه المباراة، ستكون المباراة الرسمية الأولى التي تجمع بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، حيث لم يتلقيا معا من قبل سوى في لقاءات ودية.

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