مهندس كرة القدم ووفاة ابنته.. رحلة لويس إنريكي إلى حافة المجد

كتبت-هند عواد:

يقترب باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة لويس إنريكي من إنجاز تاريخي، عندما يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان الإيطالي.

ومع رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي، وقبله الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، اختلفت استراتيجية باريس سان جيرمان باعتماد لويس إنريكي الملقب بـ"مهندس كرة القدم"، على فريق أصغر.

وأصبح باريس سان جيرمان، يعتمد على مواهب شابة مثل ديزاير دوي (19 عاماً) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

في يوليو 2023، أعلن باريس سان جيرمان التعاقد مع لويس إنريكي لتولي تدريب الفريق، بعيدا عن الأسماء الكبرى، ويقول خبير كرة القدم الفرنسي جوليان لورانس لبي بي سي سبورت: "أرادوا شخصًا يبني شيئًا للمستقبل، ويتحلى بالصبر. وكان هو المرشح الأفضل".

وفي 2007، خاض لويس تحدي فرانكفورت للرجل الحديدي، والذي تضمن سباحةً لمسافة 2.4 ميل، وركوب دراجات لمسافة 118 ميلًا، وماراثونًا كاملًا، وفي عام 2008، شارك في ماراثون الرمال الشاق، وهو سباقٌ بطول 155 ميلًا، أُقيم على مدار ستة أيام في الصحراء الكبرى.

وبعدما كان يحقق إنجازا مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، تعرض لصدمة بفقدان ابنته زانا البالغة من العمر تسع سنوات، بسبب نوع نادر من سرطان العظام في عام 2019، ليبتعد لفترة عن كرة القدم.

وقال لويس إنريكي: "لقد رحلت جثتها، لكنها لم تمت. إنها لا تزال معنا، جسديًا، قد لا تكون هنا، لكنها روحيًا موجودة. لأننا نتحدث عنها كل يوم، ونضحك، ونتذكرها لأنني أعتقد أن زانا لا تزال ترانا".

وفي حالة فوز إنريكي بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم، سيكون المدرب السادس الذي يحقق دوري الأبطال مرتين، بعد الفوز مع برشلونة 2016.

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