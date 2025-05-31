كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب "أليانز أرينا" في العاصمة الألمانية ميونيخ، نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء اليوم السبت، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

ويدخل الفريقان المباراة بحثا عن اللقب، بعدما احتل الثنائي المركز الثاني في البطولة آخر 5 سنوات، عندما خسر باريس سان جيرمان من بايرن ميونيخ في 2020، وهُزم إنتر من مانشستر سيتي في عام 2023.

ويسعى باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي للفوز بالثلاثية، بعد الفوز بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا نهاية الأسبوع الماضي.

ومن بين الفرق في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، فقط برشلونة (174) سجل أهدافًا أكثر في جميع المسابقات من باريس سان جيرمان (147).

ويبحث لويس إنريكي عن إنجاز شخصي، إذ أنه فاز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة عام 2015، ويتطلع إلى أن يصبح سادس مدرب يفوز بالكأس مع ناديين مختلفين، مثل كارلو أنشيلوتي (ميلان، ريال مدريد)، أوتمار هيتسفيلد (بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ)، يوب هاينكس (ريال مدريد، بايرن ميونيخ)، جوزيه مورينيو (بورتو وإنتر) وبيب جوارديولا (برشلونة ومانشستر سيتي).

توقع حاسوب أوبتا للفائز بنهائي دوري أبطال أوروبا

يتوقع حاسوب أوبتا، تفوق باريس سان جيرمان بنسبة 44.6%، بينما تفوق إنتر بنسبة 29%، وتتجه المباراة إلى وقت إضافي مع احتمالية ركلات جزاء في الـ 26.4% المتبقية.

ووفقا للحاسوب، بشكل عام، يعد باريس سان جيرمان المرشح الأوفر حظًا للفوز باللقب وفقًا بنسبة 56.6% مقابل 43.4% لإنتر.

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