كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت حسابات الدور ي الإنجليزي فوز المحترف المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش بجائزة أفضل هدف بموسم 2024/25.

وتوّج مرموش بجائزة أفضل هدف في الموسم بعد هدفه الذي سجله في مرمى بورنموث ضمن منافسات الجولة 37 ـ قبل الأخيرة ـ من المسابقة.

وفاز صاحب الـ 26 عامًا بالجائزة متفوّقًا على كل من: كارلوس باليبا ودافيد بروكس وجيني كازوستي وجون دوران وأليكساندر إيزاك وكارو ميتوما وكول بالمر وهاري ويلسون

ويعد مرموش أول لاعب من صفوف مانشستر سيتي يفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي كما أصبح ثانِ مصري يفوز بالجائزة بعد محمد صلاح نجم ليفربول الذي فاز بالجائزة في موسم 2021/22 عن هدفه بمرمى مانشستر سيتي.

وكان الجناح الدولي المصري قد انضم لصفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

يذكر أن مرموش ارتدى قميص مانشستر سيتي منذ انضمامه بـ 22 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

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