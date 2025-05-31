بينها الأهلي.. موقف أندية كأس العالم للأندية من ضم كريستيانو رونالدو

كتبت-هند عواد:

أصبح مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، مجهولا بعد موسم مخيب للآمال مع الأخير، ونهاية عقده بنهاية الشهر المقبل.

ونشر اللاعب رسالة غامضة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "انتهى هذا الفصل. القصة؟ ما زالت قيد الكتابة".

وانتشرت تكهنات حول إمكانية مشاركة رونالدو في النسخة الأولى من كأس العالم بمشاركة 32 فريقا، خاصة عندما قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "قد يلعب رونالدو أيضًا مع أحد الفرق المشاركة في البطولة. هناك مناقشات مع بعض الأندية، لذا إذا كان أي نادٍ يراقب ويرغب في التعاقد مع رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية... فمن يدري؟".

واستعرضت صحيفة "ذا أتلتيك"، موقف الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية من التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

تشيلسي

رفض تشيلسي فرصة التعاقد مع رونالدو في عام 2022، ولن يغير رأيه بعد ثلاث سنوات، وأعد النادي قائمة تضم اللاعبين الذين يرغب في ضمهم إلى خط هجومه، ومن بينهم هوجو إيكيتيكي وليام ديلاب وبنجامين سيسكو.

كما أن معظم لاعبي تشيلسي، دون سن الخامسة والعشرين، وطالبهم المالية تتناسب مع هيكل النادي، لهذا رونالدو لا يتناسب مع استراتيجية الفريق.

يوفنتوس

لا يزال يوفنتوس في نزاع تحكيمي مع رونالدو بشأن اتفاقٍ أبرم لتأجيل جزء من راتبه أثناء وجوده مع نادي تورينو خلال جائحة كورونا، وفي العام الماضي، أمر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوفنتوس بدفع أكثر من 9.7 مليون يورو (10.35 مليون دولار أمريكي، 8.3 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى الفوائد، لرونالدو كأجور متأخرة.

الأهلي

ذكرت الصحيفة أن انضمام رونالدو إلى الأهلي، سيعني أن مباراة الافتتاح ستجمع بين ميسي والبرتغالي، لكنه انتقال لا يُعقل إلا في ألعاب الفيديو، وماليًا، هذه الخطوة غير منطقية نظرًا لمتطلبات راتبه.

ماميلودي صن داونز

ماميلودي صن داونز هو أغنى فريق في جنوب أفريقيا، ويدعمه باتريس موتسيبي، الذي تولى المسؤولية منذ عام 2003.

ومنذ أن أصبح موتسيبي رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في عام 2021، تولى ابنه ثلوبي، منصب رئيس النادي، وأكد الأخير أنه يدرس استغلال فترة الانتقالات المقبلة، لكن من المرجح ألا يضم الفريق أي وجوه جديدة إلا بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية.

بالميراس

لم يُقدم نادي بالميراس على أي خطوة، ولا يُخطط للقيام بذلك، للتعاقد مع رونالدو، هذا هو موقف النادي منذ منتصف مايو، عندما ظهرت أول شائعات عن اهتمام نادٍ برازيلي بالمهاجم البرتغالي.

وأضاف النادي أنه لا يتوقع أن يكون أي نادٍ برازيلي قادرًا على تحمل تكلفة هذه الخطوة.

فلومينينسي

كان فلومينينسي أكثر تحفظا في الانتقالات خلال العقد الماضي، وبعود هذا الأمر إلى وضعه المالي، مقارنة بمنافسيه البرازيليين.

بوتافوجو

يعد بوتافوجو البرازيلي ليس مهتما بالتعاقد مع رونالدو ولم يجر أي مناقشات بشأنه، ورغم أن مالك النادي جون تكستور حضر تدريبات النصر بسبب علاقته بالرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، فإن أي اقتراح بانضمامه إلى فريق ريو أو مشاركته في نادي إيجل فوتبول "قصة خيالية غريبة".

فلامنجو

استبعد فلامنجو أيضًا ضم رونالدو قبل كأس العالم للأندية، لأسباب مالية بالأساس، ويعتبر ضم جورجينيو من أرسنال أحدث صفقة مخطط لها في البطولة.

إنتر

وفّرت شركة إدارة الأصول "أوكتري"، المملوكة لنادي إنتر ميلان الأمريكي، الاستقرار والأمان المالي للفريق المتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا اليوم.

وقال جوزيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لإنتر، لصحيفة "ذا أتلتيك" : "سيتم الاستثمار في لاعبين أصغر سنًا بقليل، يُمثلون ثروة حقيقية، لاعبين ذوي إمكانات عالية، يُشكلون ثروة للحاضر والمستقبل، هذا لا يبدو مشابهًا لرونالدو، الذي بلغ الأربعين من عمره في فبراير".

كان ماروتا في يوفنتوس عندما انضم إليه رونالدو عام 2018، لكن تلك الصفقة كانت بقيادة زميله فابيو باراتيتشي، وغادر ماروتا النادي بعد بضعة أشهر، ومنذ ذلك الحين، حل إنتر ميلان محل يوفنتوس كقوة حقيقية في كرة القدم الإيطالية.

ومن غير المرجح أن يتعاقد ماروتا مع رونالدو في إنتر ميلانو، بغض النظر عن استراتيجية المالك الجديد للنادي الميلاني.

مانشستر سيتي

كاد رونالدو ومدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن يتعاونا في عام 2021 قبل أن يقرر العودة إلى جاره مانشستر يونايتد من يوفنتوس في اللحظات الأخيرة.

وتم الاتفاق على الصفقة، لكن محادثات هاتفية مطولة مع مدرب يونايتد السابق أليكس فيرجسون، وزميله السابق في أولد ترافورد ريو فرديناند، أقنعت رونالدو بمدى الضرر الذي سيلحق بإرثه إذا انتقل إلى الجانب الآخر من مانشستر.

وحاليا رونالدو في عقده الخامس، ومهاراته تتراجع، ومن غير المرجح أن يتمكن من اللعب على أحد الأجنحة بعد الآن.

ريال مدريد

منذ رحيله عن مدريد للانضمام إلى يوفنتوس، فكّر رونالدو في العودة إلى البرنابيو عدة مرات، كانت آخر فرصة له قبل عامين، عندما كان في طريقه للرحيل عن يونايتد.

وبحسب مصادر في مدريد، فإن وكيله في ذلك الوقت خورخي مينديز، عرضه عليهم عدة مرات خلال صيف عام 2023، بشروط مالية مواتية للغاية.

وكان موقف النادي واضحا دائما في مثل هذه المواقف، بأنهم يشعرون بالامتنان الكامل لوقت اللاعبين في النادي، لكنهم يعتقدون أنه يجب تركه في الماضي.

بايرن ميونيخ

لا توجد أي فرصة. سيقود كين خط هجوم بايرن هذا الصيف في الولايات المتحدة، ولن يقدم رونالدو أي شيء سوى اهتمام إعلامي غير مفيد.

باريس سان جيرمان

لم يُقدم النادي الفرنسي على أي خطوة بشأن رونالدو، وليس لديه أي خطط لذلك، وحاليا ينصبّ تركيزهم بالكامل على نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر مساء اليوم، مما يظهر أيضًا أن ضمه ليس من ضمن خططهم.

بوروسيا دورتموند

لا يوجد أي حديث بالنسبة للنادي الألماني حول رونالدو، ويعتقد دورتموند أنه يمتلك في سيرهو جيراسي واحدا من أفضل المهاجمين في كرة القدم الأوروبية.

أتلتيكو مدريد

ذكرت صحيفة "ذا أثليتيك"، أن رونالدو لن ينضم إلى أتلتيكو في كأس العالم للأندية، خاصة مع وجود لاعبين دوليين مثل جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث وأنطوان جريزمان.

بورتو

لا يوجد لدى بورتو أي اهتمام بالتعاقد مع رونالدو، الذي نشأ في أكاديمية أحد منافسيهم المحليين الكبار، سبورتنج لشبونة.

ويركز الفريق جهوده على مهاجم آخر (أصغر سنًا) من الدوري السعودي للمحترفين، جابري فيجا لاعب الأهلي.

مونتيري

وفي المواسم الأخيرة، اشتهر المكسيكيون بالتعاقد مع نجوم الدوري الإسباني مثل سيرجيو كاناليس وخاصة سيرجيو راموس، لهذا السبب، قد يبدو منطقيًا أن يتطلعون إلى فعل الشيء نفسه مع رونالدو.

مع ذلك، قللت مصادر في مونتيري من شأن هذا الخيار قبل كأس العالم للأندية قائلة لصحيفة "ذا أثليتيك": "لم نتقدم بأي شيء على الإطلاق. لكن هناك الكثير من الضجيج، فإذا أراد المجيء مجانًا، فسنفكر في الأمر".

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