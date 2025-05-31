القاهرة ـ مصراوي

استقر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على التشكيل الذي سيخوض به مباراة إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميلان اليوم السبت 31 مايو، في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على ملعب "أليانز".

ونعرض لكم في السطور التالية التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، إيمانويل باتشو، نونو مينديز

الوسط: مانويل أوجوستو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز

الهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبلي، خفيتشا كفاراتسخيليا

وكان إنتر قد تأهل إلى النهائي على حساب نظيره برشلونة بعدما فاز إياب برباعية مقابل ثلاثة أهداف بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وتأهل فريق باريس إلى الدور ذاته على حساب نظيره أرسنال إذ انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدف نظيف وكرر الفوز في الإياب بهدفين مقابل هدف.