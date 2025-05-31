مساندة أم إزعاج؟.. كيف تؤثر صفقة ليفربول الجديدة على محمد صلاح؟

كتبت-هند عواد:

في نفس اليوم الذي أعلن فيه ريال مدريد ضم ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي، تعاقد الأخير مع أولى صفقاته الصيفية وبديل الراحل، وهو الهولندي جيريمي فريمبونج من باير ليفركوزن مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

جيريمي فريمبونج الظهير الأيسر صاحب الـ24 عاما، يمكن أن يعتقده جماهير الريدز بديلا لأرنولد، إلا أنه يتفوق في المراوغات، إذ حاول 53 تدخلًا حقيقيًا فقط في موسم 2024-2025 في الدوري الألماني، لكنه لم يُهزم إلا 13 مرة (24.5%)، ومن بين 145 لاعبًا آخرين في الدوري الألماني حاولوا 50 تدخلًا حقيقيًا على الأقل هذا الموسم، حقق 35 لاعبًا فقط نسبة نجاح أفضل.

ووفقا لموقع الإحصائيات "أوبتا"، يمتلك فريمبونج سرعة تمكنه من العودة وتغطية الهجمات المرتدة، كما أنه قادرا على استغلال رشاقته وبنيته الجسدية الصغيرة لصالحه، حيث يتنقل بين المهاجم والكرة عندما تتاح له المساحة.

تأثير صفقة ليفربول الجديدة على محمد صلاح

يسيطر المحترف المصري محمد صلاح على الجانب الأيمن لليفربول، وتشير إحصائيات تحركاته وصفقة الريدز الجديدة، إلى أن أحدهما سيضطر إلى اللعب أكثر في الداخل في حالة مشاركتهما على أحد الأجناب.

ولكن مع وصول صلاح إلى عامه الثالث والثلاثين هذا الصيف، فقد يستمتع بوجود شخص آخر يصرف انتباه المدافعين بالركض على طول الجانب الخارجي، بينما يقطع المصري إلى الداخل بحثًا عن المزيد الفرص والأهداف.

ويمكن أن تساعد خبرة فريمبونج في اللعب في مركز متقدم في الملعب في توفير غطاء لصلاح، الذي سيغيب لعدة أسابيع في منتصف الموسم المقبل في كأس الأمم الأفريقية.

ولم يقتصر دور فريمبونج على اللعب كظهير متقدم تحت قيادة ألونسو في باير ليفركوزن، بل استخدمه مدرب منتخبه الوطني رونالد كومان، كجناح في أغلب الأحيان خلال النسخة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية، بما في ذلك مباراة نصف النهائي ضد إسبانيا.

ماذا قال فريمبونج صفقة ليفربول الجديدة عن محمد صلاح؟

قال فريمبونج عن المحترف المصري: "اللعب مع لاعبين عالميين بالنسبة للاعب كرة قدم شعور رائع، إنه امتياز، لا يمكنني الانتظار للتواصل معه، نأمل أن نتواصل بشكل جيد على أرض الملعب".

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