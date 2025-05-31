القاهرة ـ مصراوي

يواجه باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميلان اليوم السبت 31 مايو، في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء ملعب "أليانز" وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

وكان إنتر قد تأهل إلى النهائي على حساب نظيره برشلونة بعدما فاز إياب برباعية مقابل ثلاثة أهداف بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وتأهل فريق باريس إلى الدور ذاته على حساب نظيره أرسنال إذ انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدف نظيف وكرر الفوز في الإياب بهدفين مقابل هدف.