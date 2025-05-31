كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يلتقي فريق باريس سان جيرمان عند العاشرة من مساء اليوم السبت بنظيره إنتر على ملعب أليانز أرينا ـ بالعاصمة الألمانية ـ ميونخ بنهائي دور ي أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد تأهل إلى النهائي على حساب نظيره برشلونة بعدما فاز إياب برباعية مقابل ثلاثة أهداف بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بثلاثية لكل فريق، فيما تأهل فريق باريس على حساب نظيره أرسنال إذ انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدف نظيف وكرر الفوز في الإياب بهدفين مقابل هدف.

وتعد مدينة ميونخ الألماني فأل حسن للأندية التي تبحث عن تتويج أول بلقب دوري أبطال أوروبا وهو الأمر الذي يبحث عن كل من ينتمي لنادي باريس سان جيرمان الذي رغم بلوغه نهائي المسابقة القارية من قبل لم يحقق لقبها.

الأمر تكرر بالأربع مرات التي استضافت بها ملاعب مدينة ميونخ نهائي دوري أبطال أوروبا؛ إذ توج فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي باللقب على حساب نظيره مالمو في عام 1979.

وفي النهائي الثاني توّج نادي مارسيليا الفرنسي باللقب عام 1993 بعدما فاز بهدف نظيف على نظيره ميلان الإيطالي بهدف نظيف.

وفاز في النسخة الثالثة التي استضافتها مدينة ميونخ فريق بوروسيا دورتموند الألماني على نظيره يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في نسخة عام 1997.

وكانت آخر مرة أُقيمت المباراة بمدينة ميونخ كان اللقاء على ملعب "أليانز أرينا" وفاز بايرن ميونخ على نظيره تشيلسي في نسخة عام 2012 بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

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