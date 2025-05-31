جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 31 مايو الجاري، أكثر من مباراة في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

ومن أبرز المباريات التي تقام اليوم السبت، هى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الزمالك ضد فاركو، 8 مساءً، "أون سبورت 1".

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 1".