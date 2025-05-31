يجاور نجوم ريال مدريد.. سعر منزل جود بيلينجهام

كتبت-هند عواد:

مع توقيع الإنجليزي ترينت ألسكندر أرنولد عقد انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، لمدة 6 سنوات، يقترب من الانضمام إلى مجموعة من النجوم الذين يعيشون في حي فينكا المغلق الذي يطلق عليه "بيفرلي هيلز" مدريد، رفقة مواطنه جود بيلينجهام.

ويقيم جود بيلينجهام في عقار قيمته 5.5 مليون جنيه إسترليني في حي لا فينكا المخصص لكبار الشخصيات، منذ التوقيع مع الفريق في يونيو 2023، حيث يقع على بعد 15 دقيقة بالسيارة شمال غرب وسط المدينة في ضاحية بوزويلو دي ألاركون، حيث لا يزال أمثال كريستيانو رونالدو يمتلكون قصرًا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن جود بيلينجهام يستأجر شقة ويتقاسمها مع والدته التي تساعده في إدارة جدول أعماله وشؤونه الأخرى.

ويضم منزل لاعب خط الوسط الإنجليزي ست غرف نوم، ومسرحًا منزليًا، بالإضافة إلى ساونا وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة في الحديقة.

واتخذ مجموعة من نجوم ريال مدريد الذين من "لا فينكا" موطنا لهم، حيث أقام أساطير النادي إيكر كاسياس وراؤول وزين الدين زيدان هناك خلال فترات وجودهم في النادي، كذلك إيدن هازارد وتوني كروس.

بيلينجهام يجاور نجوم ريال مدريد

يضم حي "لا فينكا" نجوم ريال مدريد، أبرزهم كيليان مبابي الذي دفع 10.5 مليون يورو (8.8 مليون جنيه إسترليني) لشراء قصر فاخر كان مملوكًا سابقًا لجاريث بيل.

ويمكن أن يعيش أرنولد إلى حي لا موراليخا، الذي يقع بالقرب من ملعب تدريب فالديبيباس الخاص بنادي ريال مدريد، حيث اشترى ديفيد وفيكتوريا بيكهام منزلًا في يونيو 2005 مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني بعد انضمام قائد منتخب إنجلترا السابق إلى ريال مدريد.

ويعد فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش من بين أحدث نجوم ريال مدريد الذين اختاروا السكن في حي لا موراليخا.

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