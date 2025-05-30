كتب - يوسف محمد:

تحدث النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، عن مباراة فريقه غدًا السبت أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي غدًا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أليانز أرينا بألمانيا.

وقال مارتينيز في تصريحات، عبر موقع "فوتبول إيطاليا": "يجب علينا أن نلعب كل مباراة كأنها مباراة نهائية، علينا أن نقدم أداءً مثاليًا في مباراة الغد أمام باريس لحصد لقب البطولة".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "سعيد بالمشاركة في النهائي الثاني لي مع الفريق خلال ثلاث سنوات، نسعى أن نقدم أداء مميز في مباراة الغد ولكن في النهاية فريق واحد هو من سيفوز بلقب البطولة".

وتابع: "إنتر كسب احترام الجميع بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال البطولة، خاصة بعدما حققنا الفوز على الكثير من الفريق الكبيرة، خلال مشوارنا في البطولة".

واختتم لاوتارو تصريحاته: "يمكننا تحقيق لقب البطولة والعودة بالكأس إلى إيطاليا عقب غياب سنوات طويلة، لذلك علينا التركيز بشكل كبير في مباراة الغد".

وكان فريق إنتر ميلان، تمكن من الصعود إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على حساب فريق برشلونة الإسباني في نصف النهائي.

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