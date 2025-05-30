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رئيس نادي الكويت ينزل لأرضية الملعب اعتراضًا على قرارت الحكم (فيديو وصور)

10:27 م الجمعة 30 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الحكم يطرد رئيس نادي الكويت بعدما نزل لأرضية ملعب مباراتهم أمام القادسية
  • عرض 4 صورة
    الحكم يطرد رئيس نادي الكويت بعدما نزل لأرضية ملعب مباراتهم أمام القادسية
  • عرض 4 صورة
    الحكم يطرد رئيس نادي الكويت بعدما نزل لأرضية ملعب مباراتهم أمام القادسية
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت مباراة الكويت ونظيره القادسية التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الأمير مشهدًا غريبًا بنزول رئيس مجلس إدارة النادي الأول خاد الغانم لأرضية الملعب.

وتعود الواقعة حين أشهر الحكم اليوناني للمباراة أنستاسيوس البطاقة الحمراء للمحترف المغربي بنادي الكويت أمين أبو الفتح بعد كرة مشتركة مع لاعب القادسية عبدالعزيز وادي بعد العودة لتقنية الفيديو.

ما دفع رئيس نادي الكويت للنزول إلى أرضية الملعب ليشهر له الحكم بطاقة حمراء أيضًا وتوقف اللعب لمدة 6 دقائق قبل أن يتم استئنافه.

وحصد فريق الكويت بطاقة التأهل إلى النهائي بعدما فاز بهدف نظيف على نظيره القادسية سُجِل من النيران الصديقة بعدما أسكن المدافع راشد الدوسري عرضية أحمد الظفيري الشباك.

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