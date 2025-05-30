كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل لاعبه خيسوس فاييخو بعد 5 مواسم قضاها مع الفريق تخللها فترات إعارة.

وذكر نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة:"نعلن أن خيسوس فاييخو أنهى مسيرته مع النادي بعدما دافع عن قميصنا لمدة خمسة مواسم".

وأردف النادي عبر البيان ذاته:"خلال هذه الفترة، فاز بكأس أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، والدوري الإسباني مرة واحدة، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرتين".

وأشار البيان إلى حصد اللاعب الذي ينشط في نركز المدافع مع المنتخب الإسباني، بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 وكان بطل أوروبا تحت 21 عامًا وتحت 19 عامًا.

وشارك فاييخو صاحب الـ28 عاماً بقميص ريال مدريد بـ 35 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

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