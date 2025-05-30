إعلامي سعودي يكشف كواليس تلبية النصر إلى طلبات رونالدو للتجديد

كتب - نهى خورشيد

كشف الإعلامي السعودي علي العنزي، عن تلبية إدارة النصر إلى مطالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل تجديد عقده مع القلعة الصفراء.

وكتب العنزي عبر حسابه على منصة "إكس":"‏بتوصيه من كريستيانو رونالدو تعيين البرتغاليين ( بيدرو ، و لويس ) في نادي ⁧‫النصر‬⁩ لتجهيز اعداد الفريق للموسم القادم من معسكر و مباريات ودية".

وكان الفريق الكروي بنادي النصر أنهي منافسات الموسم الرياضي المنقضي من الدوري السعودي وهو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 70 نقطة.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية أجنبية اليوم الجمعة إلى توصل إدارة النصر لاتفاق نهائي مع رونالدو من أجل تجديد تعاقده حتى 2027، وسط وجود عروض رسمية من الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية.