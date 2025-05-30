محمد صلاح على رأس فريق المشجعين بالدوري الإنجليزي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة عن الفريق الذي اختاره المشجعين لموسم 2024/25.

وشهد تشكيل المشجعين للدوري الإنجليزي تواجد النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح.

ودعا الموقع الرسمي للبطولة الجماهير من كافة أنحاء العالم للتصويت على اختيار فريق العام؛ إذ كانت القائمة تضم 60 لاعبًا في مختلف المراكز.

ويتواجد بالتشكيل 4 لاعبين بحد أقصى من نادِ واحد إذ سيطر فريق ليفربول على تشكيل المشجعين لموسم 2024/25 بواقع 3 لاعبين ثم أرسنال ونوتنجهام بلاعبين اثنين عن كل فريق.

وجاء فريق المشجعين للدوري الإنجليزي 2024/25 كالتالي:

حراسة المرمى: ماتز سيلس (نوتنجهام فورست).

خط الدفاع: دانيال مونيوث (كريستال بالاس)، ويليام صاليبا (أرسنال)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ميلوس كيركيز (بورنموث).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول)، ريان جرافنبرج (ليفربول)، ديكلان رايس (أرسنال)، بريان مبيومو (برينتفورد).

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد)، كريس وود (نوتنجهام فورست).

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