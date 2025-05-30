كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توّج فريق اتحاد جدة بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين ـ كأس الملك ـ بعدما فاز على نظيره القادسية بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وتقدم كريم بنزيما بهدف في الدقيقة 34 بعدما وصلته كرة عرضية من يمين الملعب حولها إلى الشباك.

وأرسل موسى ديابي كرة عرضية في الدقيقة 42 حولها بنزيما برأسه تجاه المرمى ولكن تصدى لها حارس مرمى القادسية لتسقط أمام زميله حسام عوار الذي أسكنها الشباك.

وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح القادسية سددها نجمه أوباميانج بالدقيقة 45+6 بنجاح مقلصًا الفارق بهدف.

وشهدت الدقيقة 81 إشهار بطاقة حمراء للاعب القادسية إيزيكيل فرنانديز.

وعاد بنزيما ليسجل الهدف الثالث لفريق الاتحاد بالدقيقة (90+4) بعدما وصلته كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباك.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من الاسماء العالمية مثل نجولو كانتي، كريم بنزيما، حسام عوار، موسى ديابي، ستيفين بيرجوين، فابينهو بصفوف الاتحاد، مقابل لاعبين مميزين بالقادسية أبرزهم أوباميانج وناتشو.

وكان الاتحاد قد تأهل لنهائي الكأس بعد الفوز على نظيره الشباب بثلاثية مقابل هدفين، فيما تأهل القادسية بالفوز بهدف نظيف على نظيره الرائد.

وجمع بذلك فريق الاتحاد الثنائية بعدما توّج بلقب الدوري إذ جمع 83 نقطة بفارق 8 نقاط عن الهلال الوصيف.