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لحظة بلحظة.. الاتحاد 0 - 0 القادسية.. بنزيما أوباميانج أساسيان

08:50 م الجمعة 30 مايو 2025

كريم بنزيما لاعب الاتحاد

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متابعة ـ مصطفى الجريتلي

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبزر أحداث مباراة الاتحاد ونظيره القادسية عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتشهد المباراة مشاركة بعد الاسماء العالمية مثل نجولو كانتي، كريم بنزيما، حسام عوار، موسى ديابي، ستيفين بيرجوين، فابينهو بصفوف الاتحاد، مقابل لاعبين مميزين بالقادسية أبرزهم أوباميانج وناتشو.

الاتحاد كان قد توج بلقب الدوري السعودي عن الموسم 2024/25 فيما حل القادسية رابعًا بجدول الترتيب.

وتأهل الاتحاد لنهائي الكأس بعد الفوز على نظيره الشباب بثلاثية مقابل هدفين، فيما تأهل القادسية بالفوز بهدف نظيف على نظيره الرائد.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

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الاتحاد ضد القادسية الاتحاد القادسية نهائي كأس الملك كريم بنزيما ناتشو أوباميانج
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