السعودية تفوز وديًا على الأردن

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز المنتخب السعودي بهدفين نظيفين في مناورة ودية أمام نظيره الأردني مساء اليوم الجمعة ضمن التحضيرات للجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقدم المنتخب السعودي بهدف سجله اللاعب حسان التمبكتي قبل أن يضيف زميله مهند آل سعد الهدف الثاني.

وعمد المدير الفني للمنتخب السعودي هيرڤي رينارد إلى إشراك جميع اللاعبين خلال مجريات المناورة.

ويحل المنتخب السعودي عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ضيفًا على نظيره البحريني قبل أن يستضيف نظيره الأسترالي مساء يوم الثلاثاء 10 يونيو.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق ثلاثة نقاط عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر منتخب اليابان المجموعة بـ20 نقطة ليضمن التأهل لكأس العالم 2026 وتتبقى المنافسة على البطاقة الثانية من المجموعة.

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