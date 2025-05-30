الهلال السعودي يجهز عرضًا ضخمًا لضم نجم ميلان

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي بصفوف ميلان الإيطالي ثيوهيرنانديز.

وذكرت شبكة سبورت إيطاليا اليوم الجمعة أن مسؤولي نادي الهلال يجهزون عرضًا ضخمًا لضم اللاعب صاحب الـ 27 عاماً خلال الانتقالات الصيفية.

وعقد وكيل اللاعب الفرنسي، بحسب التقرير ذاته، جلسة مع المدير الرياضي الجديد لفريق ميلان إيلي تاري؛ لمناقشة مستقبل موكله مع النادي.

ولا يمانع مسؤولو ميلان في بيع عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2025/26 حتى لا يرحل مع نهاية الموسم بصورة مجانية.

وكان مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أبدوا اهتمامهم في وقت سابق بضم الظهير الأيسر لميلان.

ثيو كان قد انضم لصفوف ميلان خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2019/20 قادمًا من صفوف ريال مدريد.

وشارك اللاعب الدولي بقميص ميلان في الموسم الماضي بـ 49 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 .

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