رسميًا.. ليفربول يعلن التعاقد مع بديل أرنولد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونج قادمًا من صفوف باير ليفركوزن الألماني.

ويتزامن ذلك مع إعلان نادي ريال مدريد في وقت سابق من اليوم الجمعة التعاقد مع الظهير الأيمن أرنولد قادمًا من ليفربول.

وأشار نادي ليفربول، عبر بيان رسمي صادر اليوم، إلى أن صاحب الـ 24 عامًا قد وقع على عقد طويل الأمد بعدما اجتاز الفحص الطبي.

وقال اللاعب الهولندي الدولي في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للريدز:"الأمر كان سهلًا للغاية ليفربول جاء وقال إنه مهتم بضمي والقرار كان بالنسبة لي بديهيًا وسأبذل قصارى جهدي وطاقتي لنتمكن من الفوز معًا ونحتفل معًا، ونجمع كل شيء معًا".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:" متحمس فقط لوجودي هنا. شكرًا لكم يا رفاق على قبولي ولن أخذلكم وسأمنحكم الطاقة التي تريدونها يا رفاق".

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