تقارير تكشف موقف رونالدو من تجديد تعاقده مع النصر السعودي

كتب - يوسف محمد:

كشف تقارير صحفية اليوم الجمعة، اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تجديد تعاقده مع فريق النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وكتب الصحفي المختص بالانتقالات "سانتي أونا"، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "كريستيانو رونالدو، سيبقى في صفوف النصر السعودي، بعد الاتفاق على كل الأمور الخاصة بتجديد تعاقده".

وأضاف: "رونالدو وقع بالفعل العقود الخاصة بتجديد تعاقده مع النصر السعودي".

وينتهي عقد صاحب الـ 39 عاما مع النصر السعودي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، لم يتم الإعلان عن تجديد تعاقده رسميا حتى الأن.

وكان النجم البرتغالي انضم إلى فريق النصر السعودي، في يناير 2023 في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع النصر السعودي.

وشارك رونالدو خلال الموسم الحالي رفقة الفريق السعودي، في 41 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 35 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لمصراوي موعد انضمام بن رمضان لتدريبات الأهلي





قبل كأس العالم.. طاهر محمد طاهر يحتفل بعقد قرانه



