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من أصول مصرية.. محمد رضا لاعب أتلتيكو مدريد: صلاح يمكنه الفوز بالكرة الذهبية

05:11 م الجمعة 30 مايو 2025
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كتب - محمد القرش:

تحدث محمد رضا، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، عن النجم المصري محمد صلاح، مشيدًا بتفانيه الكبير واحترافيته العالية، ومعتبرًا إياه مثالًا يحتذى به في عالم كرة القدم.

جاء ذلك في حوار مع "مصراوي" ينشر كاملا الأحد المقبل، حيث كشف "رضا" عن مثله الأعلى وهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال رضا: "محمد صلاح بالنسبة لي نموذج يُحتذى به في الالتزام والتفاني، وأرى أنه قادر على الفوز بالكرة الذهبية هذه العام، أما مرموش، فأعتقد أنه موهبة كبيرة ستقدم الكثير للكرة المصرية قريبًا".

تجدر الإشارة إلى أن محمد رضا، البالغ من العمر 18 عامًا، ولد في إسبانيا ويمتلك أصولًا مصرية ومغربية، يلعب في مركز الجناح الأيمن ضمن صفوف فريق أتلتيكو مدريد للشباب.

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