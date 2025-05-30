كتب - محمد القرش:

اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي الممتاز، استعدادا لكأس العالم للأندية 2025.

ووفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن نادي الهلال واثق من إتمام التعاقد مع برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد".

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي السعودي في مفاوضات متقدمة مع صانع الألعاب البرتغالي.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال يسعى إلى إبرام ثلاثة تعاقدات هذا الصيف والاستفادة من المشاكل المالية التي يعاني منها يونايتد بصفقة قد تتراوح قيمتها بين 80 مليون جنيه إسترليني إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

ويفكر فرنانديز بشكل جدي في مغادرة يونايتد بعد ستة مواسم، وفي نهاية موسم كان فيه أفضل لاعب في الفريق بجميع المسابقات.

ويقع الهلال في المجموعة الثامنة لكأس العالم بجانب كل من: ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

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