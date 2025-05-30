أول رد فعل لترينت أرنولد بعد انضمامه إلى ريال مدريد

كتبت-هند عواد:

أدرج الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد الجديد وليفربول السابق، اسم ناديه الجديد، في سيرته الذاتية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وحذف ترينت ألكسندر أرنولد اسم ليفربول من سيرته الذاتية على "إنستجرام"، وأضاف ريال مدريد، فور إعلان الأخير الصفقة.

وأعلن ريال مدريد التعاقد مع أرنولد مدافع ليفربول، بعقد يمتد حتى 2031 لمدة 6 سنوات، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، لرحيله مبكرا، إذ أن اللاعب ينتهي عقده في نهاية يونيو.

وتعاقد ريال مدريد مع ترينت ألكسندر أرنولد مبكرا للمشاركة معه في كأس العالم للأندية، البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

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