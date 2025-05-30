كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ريال مدريد التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، بعقد 6 سنوات يمتد حتى 2031.

وأشارت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن ريال مدريد اضطر إلى دفع مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني لليفربول.

وأوضحت الصحيفة أنه كان لدى الظهير الأيمن شهر متبقي في عقده مع الريدز، لكن تم التوصل إلى اتفاق لانتقاله هذا الأسبوع حتى يتمكن من اللعب في كأس العالم للأندية مع الريال.

وأراد ريال مدريد في البداية دفع حوالي مليون يورو (840 ألف جنيه إسترليني) من أجل 29 يومًا قبل أن يصبح ألكسندر أرنولد متاحًا مجانًا، ولكن تم التوصل إلى اتفاق مع ليفربول للحصول على رسوم أعلى.

ويقع الفريق الإسباني في المجموعة الثامنة بجانب كل من: الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

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