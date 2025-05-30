مبلغ ضخم.. كيف استفاد ليفربول من انتقال أرنولد إلى ريال مدريد؟

كتبت-هند عواد:

أعلن ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول، بعقد يمتد حتى 2031 لمدة 6 سنوات.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، تفاصيل انتقال اللاعب الذي لم ينتهي عقد مع ليفربول، مشيرا إلى أن الأخير استفاد بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني مقابل رحيل ترينت ألكسندر أرنولد إليهم مبكرًا.

وتعاقد ريال مدريد مع ترينت ألكسندر أرنولد مبكرا للمشاركة معه في كأس العالم للأندية، البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

وأضافت الصحيفة، أن عرض ريال مدريد الأول لضم أرنولد قبل انتهاء عقده في نهاية يونيو 2025، كان 850 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه وصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.

ويرحل أرنولد عن ليفربول بعد 10 عاما مع الفريق، وتعرض لصيحات استهجان وانتقادات من الجماهير خلال الشهر الأخير، بعد تأكيد رحيله عن النادي.

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