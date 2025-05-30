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رسميا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد حتى 2031

01:52 م الجمعة 30 مايو 2025
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    ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول
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    ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول (1)
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    ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول
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كتبت-هند عواد:

أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، التعاقد مع المدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، بعقد يمتد لمدة 6 سنوات وحتى يونيو 2031.

وانضم ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد، بعد الفوز بتسعة ألقاب مع ليفربول: دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، كأس العالم للأندية مرة واحدة، كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، كأس الرابطة مرتين، وكأس السوبر الإنجليزي مرة واحدة.

وكان ألكسندر أرنولد، الذي قضى مسيرته الكروية بأكملها في ليفربول، لاعبًا دوليًا في منتخب إنجلترا منذ عام 2018، إذ شارك معه في بطولتين لكأس العالم (2018 و2022) وبطولة أمم أوروبا 2024.

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