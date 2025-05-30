أول تعليق من مدرب منتخب مصر على قرعة كأس العالم للشباب
كتب - محمد القرش:
علق المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، أسامة نبيه، على قرعة كأس العالم للمنتخبات تحت 20 عاما التي أقيمت اليوم الجمعة.
وقال بيه خلال تصريحات عبر المركز الإعلامي: " مصر وقعت في مجموعة قوية، حيث لم تعد هناك فرق ضعيفة خاصة وأن المنتخبات المشاركة هي الأفضل من كل أنحاء العالم".
وأضاف: "علينا الاستعداد جيدًا للبطولة من خلال فترة إعداد متكاملة، أنا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر".
واختتم مدرب منتخب الشباب: "سندافع عن أحلامنا بقوة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الجمهور المصري".
مجموعة منتخب مصر للشباب
1. تشيلي
2. نيوزيلندا
3. اليابان
4. مصر
أبرز المعلومات عن كأس العالم 2025
- تقام البطولة في الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025، وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبًا.
- منتخب ألمانيا هو حامل اللقب، حيث توج لأول مرة كبطل للعالم تحت 17 سنة بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في إندونيسيا 2023.
- منتخب نيجيريا هو الأنجح في تاريخ البطولة، حيث حقق 5 ألقاب، يأتي منتخب البرازيل خلفه برصيد 4 ألقاب.
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