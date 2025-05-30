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أول تعليق من مدرب منتخب مصر على قرعة كأس العالم للشباب

01:15 م الجمعة 30 مايو 2025

منتخب مصر للشباب

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كتب - محمد القرش:

علق المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، أسامة نبيه، على قرعة كأس العالم للمنتخبات تحت 20 عاما التي أقيمت اليوم الجمعة.

وقال بيه خلال تصريحات عبر المركز الإعلامي: " مصر وقعت في مجموعة قوية، حيث لم تعد هناك فرق ضعيفة خاصة وأن المنتخبات المشاركة هي الأفضل من كل أنحاء العالم".

وأضاف: "علينا الاستعداد جيدًا للبطولة من خلال فترة إعداد متكاملة، أنا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر".

واختتم مدرب منتخب الشباب: "سندافع عن أحلامنا بقوة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الجمهور المصري".

مجموعة منتخب مصر للشباب

1. تشيلي

2. نيوزيلندا

3. اليابان

4. مصر

أبرز المعلومات عن كأس العالم 2025

- تقام البطولة في الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025، وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبًا.

- منتخب ألمانيا هو حامل اللقب، حيث توج لأول مرة كبطل للعالم تحت 17 سنة بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في إندونيسيا 2023.

- منتخب نيجيريا هو الأنجح في تاريخ البطولة، حيث حقق 5 ألقاب، يأتي منتخب البرازيل خلفه برصيد 4 ألقاب.

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