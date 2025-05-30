عرض للاعب الريال.. آخر تطورات صفقات الصيف في كرة القدم العالمية

كتب - محمد القرش:

أيام قليلة تفصلنا عن بداية نافذة الانتقالات الصيفية في جميع اتحادات العالم، حيث تتجه الأنظار نحو الدوريات الـ5 الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي).

ويريد نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد، إندريك، خلال الفترة المقبلة استعدادا لموسم 2025/26.

صفقات الانتقالات الصيفية

- نادي النصر السعودي في التعاقد مع لويس دياز، لاعب ليفربول، البالغ من العمر 28 عامًا (ديلي تلجراف)

- يجري برينتفورد مفاوضات مع ليفربول من أجل ضم حارس المرمى كاويمين كيليهر. (سكاي سبورتس)

- انضم تشيلسي إلى يوفنتوس في سباق التعاقد مع لاعب سبورتينج لشبونة فيكتور جيوكيريس، البالغ من العمر 26 عامًا. (ريكورد)

- يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد، إندريك، على سبيل الإعارة. (كالتشيو ميركاتو)

- عرض نادي إيبسويتش تاون على مهاجم تشيلسي الإسباني مارك جويو، عقد إعارة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الموسم المقبل. (فابريزيو رومانو)

- اقترب نابولي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع مهاجم ليل جوناثان ديفيد (سكاي سبورتس)

- يفكر تشيلسي في تفعيل بند أحقية الشراء المتواجد في عقد جادون سانشو الذي جاء من مانشستر يونايتد معارا (آي سبورت)