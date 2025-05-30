النصر السعودي يخطط لخطف نجم ليفربول

كتب - محمد القرش:

تخطط مجلس إدارة نادي النصر السعودي لخطف نجم فريق ليفربول والتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "تلجراف" البريطانية، فإن هناك اهتمامًا كبيرا من نادي النصر لضم لويس دياز لاعب ليفربول، في ظل سعيهم إلى المنافسة على لقب الدوري السعودي بالموسم المقبل بعد احتلال المركز الثالث هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن اسم الجناح الكولومبي ارتبط أيضًا بالعملاق الإسباني برشلونة، لكن إدارة البارسا تراجعت بسبب المطالبات المالية الكبيرة لليفربول.

ويتبقى عامان في عقد اللاعب صاحب الـ 28 عاما الحالي مع ليفربول دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن تمديد العقد.

وفي سياق متصل، يعمل ليفربول على التوصل لاتفاق بشأن مهاجم بايرن ليفركوزن فلوريان فيرتز، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير خط هجوم أرن سلوت.

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