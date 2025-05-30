كتبت-هند عواد:

وضع مجلس إدارة الهلال السعودي، شروطه للموافقة على انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر إلى صفوفه.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الهلال يريد رحيل الأجانب واستقطاب لاعبين سعوديين، إلا أن الأمر يتطلب ميزانية كبرى، لن يحصل عليها إلا عند قبوله بوجود رونالدو في صفوفه قبل كأس العالم للأندية.

وأضافت الصحيفة، أن الهلال رفض فكرة ضم رونالدو قبل شهرين، كذلك بنزيما لاعب الاتحاد وإيبانيز لاعب الأهلي، كما أن أندية الثلاثي رفضت التخلي عن نجومها.

وينتهي عقد رونالدو مع النصر في 30 يونيو المقبل، وبات مستقبل اللاعب مجهولا، كما أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو صرح بوجود نقاشات لإيجاد ناد لرونالدو في كأس العالم للأندية.

ووفقا للصحيفة، إدارة الهلال قد توافق على انتقال رونالدو للحصول على ميزانية ضخمة تساعدهم في تغييرات هائلة، باستبدال مالكوم وكوليبالي ولودي وميتروفيتش وشراء لاعبين سعوديين، وهذه الخطة تتجاوز ميزانيتها الـ400 مليون دولار.

واختتم الصحيفة، أن حسم مستقبل كريستيانو رونالدو، سيكون مطلع الأسبوع المقبل، سواء بالانتقال إلى الهلال أو التجديد للنصر أو الرحيل عن الدوري السعودي.

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