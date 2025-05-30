كتبت-هند عواد:

يستعد الاتحاد بطل دوري روشن السعودي، لمواجهة القادسية، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بحثا عن الثنائية.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يلتقي الاتحاد والقادسية، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية

تنقل مباراة الاتحاد والقادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين، على القنوات التالية: الكأس 1، أبوظبي 1، الكويت الرياضية، دبي الرياضية، SSC Sports 1، SSC Sports4، SSC Sports5.

وتأهل الاتحاد إلى نهائي الكأس، بعد الفوز على الشباب بنتيجة 3-2، في الدور السابق، بينما تأهل القادسية بالفوز على الرائد بهدف دون رد.

ويبحث الاتحاد عن إنجاز تاريخي يحدث للمرة الأولى في تاريخه، وذلك لتحقيق الثنائية المحلية الدوري والكأس.