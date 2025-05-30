نهائي دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/ بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

وتقام المباراة النهائية في تمام الساعة العاشرة مساء غدا السبت، على ملعب استاد أليانز أرينا الألماني.

وتأهل الفريق الفرنسي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على أرسنال بهدف دون رد ذهابا، وثنائية مقابل هدف إيابا.

وعلى الجانب الآخر، تعادل العملاق الإيطالي مع برشلونة 3-3 ذهابا، والفوز 4-3 إيابا في لقاء نصف النهائي.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مواجهات دوري أبطال أوروبا في شمال إفريقيا والوطن العربي، حيث تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

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