مصر ضد البلد المضيف.. قرعة كأس العالم للشباب

كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، عن وجود مصر بقيادة أسامة نبيه في المجموعة الأولى التي تضم منتخب البلد المضيف.

وتستضيف تشيلي النسخة 24 من كأس العالم للشباب، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025.

وجاءت نتيجة قرعة كأس العالم للشباب كالآتي:

المجموعة الأولى: تشيلي - نيوزيلندا - اليابان - مصر

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - أوكرانيا - باراجواي - بنما

المجموعة الثالثة: البرازيل - المكسيك - المغرب - إسبانيا

المجموعة الرابعة: إيطاليا - أستراليا - كوبا - الأرجنتين

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - نيو كاليدونيا - فرنسا - جنوب إفريقيا

المجموعة السادسة: كولومبيا - السعودية - النرويج - نيجيري

نظام كأس العالم للشباب

تضم بطولة كأس العالم للشباب 24 منتخبات، يتم تقسيمهم على 6 مجموعات، وفقا لأربع مستويات كالآتي:

المستوى الأول: تشيلي - إيطاليا - كوريا الجنوبية - الولايات المتحدة الأمريكية - البرازيل - كولومبيا

المستوى الثاني: نيوزيلندا - فرنسا - أوكرانيا - الأرجنتين - نيجيريا - المكسيك

المستوى الثالث: اليابان - إسبانيا - جنوب إفريقيا - أستراليا - بنما - النرويج

المستوى الرابع: السعودية - باراجواي - مصر - كوبا - المغرب - نيو كاليدونيا