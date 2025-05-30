كتب - محمد القرش:

خاض النجم المصري محمد صلاح آخر مباراة في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ضد كريستال بالاس، بحذاء له نسخة واحدة فقط في العالم.

هذا الحذاء صنع له خصيصا ليخوض به المباراة الأخيرة بموسم 2024/25، من قبل مصمم مصري في شركة "أديداس".

وحرص "مصراوي" على التواصل مع عبده جلال مصمم حذاء صلاح التاريخي، حيث روى القصة الإبداعية لتصميم الحذاء وكيف جاءت فكرته.

قصة حذاء محمد صلاح

وقال جلال في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لما طلبوا مني تصميم حذاء لمحمد صلاح لآخر الموسم، حسيت إن اللحظة ديه أكبر من مجرد شغل".

وأضاف: "كانت لحظة تواصل بين اتنين مصريين مشوارهم بعيد عن البلد، لكن مبعدوش عن جذورهم".

وواصل: "فكرت إني هبقى مرهق، أنا تابعت كل ماتش، كل جول، كل فرحة، طب إزاي افصل بين المشجع والمصمم؟".

وزاد: "وصلت إني مش لازم أفضل بين الاتنين، واستغل الدورين في صناعة حاجة تاريخية بالنسبة ليا في مشواري".

كيف أصبح حذاء صلاح تاريخي؟

وروى: "يوم الأحد 25 مايو، في أنفيلد، محمد صالح لبس الحذاء اللي صممته مخصوص، وكمان جاب جول تاريخي لما وصل للهدف رقم 29 وبقى أكثر لاعب مساهمة في الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي".

وأوضح: "حذاء "أجنحة ليفربول" كان له معنى شخصي عميق بالنسبة ليا، التصميم كان فيه رسمة يدوية لطائر الغاق الممثل لشعار ليفربول، مع خطوط ذهبية لامعة بتمثل الإرث والإنجازات، عشان كدا كان بيان ثقافي مش مجرد حذاء كرة قدم".

واختتم: "أنا عملت التصميم ده كجواب حب من مصري لمصري، من مشجع لبطل، المشروع ده كان أكبر من فكرة الإنجازات المهنية".

يُذكر أن جلال وّلد في القاهرة قبل أن ينتقل للعيش في مدينة نورنبرغ الواقعة في دولة ألمانيا.