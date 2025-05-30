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"فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو

02:48 ص الجمعة 30 مايو 2025

كرة قدم

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أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية يوم أمس الخميس الموافق 29 مايو الجاري.

وشهدت مباريات أمس الخميس، تحقيق فريق إنتر ميامي على نظيره مونتريال إمباكت في الدوري الأمريكي، فيما تعادل النادي الإسماعيلي أمام غزل المحلة في ختام الدوري المصري.

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

غزل المحلة ضد الإسماعيلي - (1-1)

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت - (1-1)

الاتحاد السكندري ضد إنبي - (1-1)

زد ضد سموحة - (0-0)

نتائج مباريات الدوري الأمريكي أمس

سينسيناتي ضد دالاس - (3-3)

دي سي يونايتد ضد نيو إنجلاند - (1-1)

إنتر ميامي ضد مونتريال إمباكت - (4-2)

نيويورك ريد بولز ضد تشارلوت - (4-2)

نيويورك سيتي ضد هيوستن دينامو - (0-3)

تورونتو ضد فيلادلفيا يونيون - (1-2)

كولومبوس كرو ضد ناشفيل - (2-2)

سياتيل ساونديرز ضد سان دييجو- (1-0)

أوستن ضد نادي ريال سولت ليك - (1-1)

لوس أنجلوس جالاكسي ضد سان خوسيه إرثكويك - (0-1)

بورتلاند تمبرز ضد كولورادو رابيدز - (2-1)

وايت كابس ضد مينيسوتا - (0-0)

أتلانتا يونايتد ضد أورلاندو سيتي (3-2)

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نتائج مباريات أمس الدوري المصري الدوري الأمريكي إنتر ميامي
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