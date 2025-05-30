مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة الموافق 30 مايو الجاري، العديد من المباريات القوية في الكثير من المسابقات والمنافسات حول العالم.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة اتحاد جدة السعودي أمام نظيره القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

الاتحاد ضد القادسية - 9:00 مساء - SSC 1 - SSC 5.

مواعيد المباريات الودية الدولية اليوم

هونج كونج ضد مانشستر يونايتد - 3:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

النادي السالمي ضد أولمبيك الدشيرة - 9:00 مساء - الرياضية المغربية