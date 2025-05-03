ترتيب مجموعة منتخب مصر للشباب بعد التعادل مع زامبيا

كتب - محمد القرش:

تعادل منتخب مصر مع نظيره زامبيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وبهذا التعادل رفع الفراعنة رصيد النقاط إلى 4، بعد الفوز على جنوب إفريقيا والخسارة من سيراليون وتعادل اليوم.

جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر للشباب

1. سيراليون - 7 نقاط - 3 مباريات

2. مصر - 4 نقاط - 3 مباريات

3. جنوب إفريقيا - 3 نقاط - مباراتين

4. زامبيا - نقطتين - مباراتين

5. تنزانيا - دون نقاط - مباراتين

ويلاقي منتخب مصر نظيره تنزانيا في الجولة الاخيرة من دور مجموعات أمم أفريقيا تحت 20 عاما، يوم الجمعة المقبل الموافق 9 مايو.

ودخل الفراعنة مباراة زامبيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: يوسف عبد الحفيظ – أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد كاباكا – سيف الدين سفاجا – محمد السيد.

خط الهجوم: محمد عبد الله – عمر خضر – محمد زعلوك.