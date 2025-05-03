بعد تتويج الأهلي.. 3 لاعبين ما بين حصد دوري أبطال أوروبا وآسيا

كتب - محمد القرش:

حصد نادي أهلي جدة السعودي بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في التاريخ، بعد الفوز على كاواساكي فرونتالي الياباني بثنائية دون رد في المباراة النهائية.

واستطاع 3 لاعبين من أهلي جدة من حصد البطولة الآسيوية بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ثلاث فرق إنجليزية مختلفة.

روبرت فيرمينيو

كان اللاعب البرازيلي أول من يحصد لقب دوري أبطال أوروبا من بين الثلاثي، حيث فاز باللقب في موسم 2018/19 مع ليفربول خلال تواجده رفقة صلاح وماني وتحت قيادة يورجن كلوب.

ورحل اللاعب صاحب الـ 33 عاما من ليفربول متجها إلى المملكة العربية السعودية من بوابة أهلي جدة في موسم 2023/24.

إدوارد ميندي

حصد الحارس السنغالي لقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي للمرة الثانية في تاريخ البلوز بموسم 2020/21 بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وانتقل صاحب الـ 33 عاما إلى أهلي جدة في موسم 2023/24 قادما من تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها 18.50 مليون يورو.

رياض محرز

اللاعب الجزائري آخر من حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق إنجليزي من بين ثلاثي أهلي جدة، حيث حصد اللقب مع مانشستر سيتي للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف.

وعلى خطى زملاؤه، انتقل محرز للدوري السعودي في موسم 2023/24 قادما من مانشستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.